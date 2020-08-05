5 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 5 مباريات اليوم في انطلاق منافسات الجولة الـ32 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وسط منافسة قوية على القمة والهروب من الهبوط.

مباريات اليوم

وتنطلق منافسات اليوم عند الساعة 6:45 مساءً بمواجهة القادسية ضد نجران على استاد الأمير محمد بن فهد، ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة ضد نظيره الجيل عند الساعة 6:55 على ملعب نادي الشعلة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضيفًا على التقدم عند الساعة 7:10 مساءً على ملعب نادي النجمة، ويستضيف الطائي فريق الخليج عند الساعة 7:25 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

وتُختتم منافسات اليوم عند الساعة 7:30 مساءً بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأنصار ضد نظيره العين على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز.

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