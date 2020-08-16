الاتفاق يشكو ثنائي الاتحاد المسيئين لـ مبولحي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسيئين لحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري رايس مبولحي.

الاتفاق يبدأ الإجراءات القانونية:

وذكر بيان النادي: “بدأت إدارة الاتفاق وبالتشاور مع عدد من القانونيين العمل على رفع شكوى على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ نظرًا لتجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية على الحارس رايس مبولحي”.

وتابع: “وتعمل الإدارة الاتفاقية على إعداد ملف متكامل للقضية يحوي رصدًا للمخالفات والتجاوزات التي جرت أثناء وبعد مواجهة الاتفاق مع الاتحاد والتي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي بجدة، موثقة بالفيديو والصور الفوتوغرافية”.

تفاصيل الأزمة:

وكان الحارس الجزائري قد دخل في مناوشة عنيفة مع ثنائي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

والتقطت عدسات الكاميرا دخول رايس مبولحي في مشادة حادة مع جيل ورومارينيو، حيث تخللها قذف مبولحي لقارورة مياه في وجه جيل، ثم تدخل الجهاز الإداري للفريقين من أجل التفرقة بين اللاعبين قبل حدوث مشكلة كُبرى.





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