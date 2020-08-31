الانضباط تُغرم الطائي 10 آلاف وتوقف لاعب البكيرية

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوباتها ضد المخالفين في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وفي مقدمتها نادي الطائي.

تغريم الطائي:

وقررت اللجنة تغريم نادي الطائي 10 آلاف ريال، لتأخر نزول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الشوط الثاني من مباراته ضد حطين، وذلك وفقًا لتقرير مراقب اللقاء.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن النادي خالف المادة 62 من اللائحة، وشددت على أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

عقوبات الانضباط:

وقررت اللجنة تغريم لاعب نادي البكيرية مهند أحمد القيضي 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب على البطاقة الحمراء أمام جدة.

وكان القيضي قد تعرض للطرد عند الدقيقة 69 من أحداث مباراة البكيرية وجدة، بعد استخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقًا لتقرير حكم اللقاء.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم قبول احتجاج نادي الدرع ضد عرعر بسبب مشاركة لاعبه منصور عسيري في مباراة الفريقين شكلًا، ورفضه من الناحية الموضوعية، في قرار قابل للاستئناف.







شارك الخبر