السومة متخصص في هز شباك الهلال

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير النادي الأهلي كثيرًا على المهاجم السوري عمر السومة في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على الهلال اليوم، في ظل تألقه اللافت هذا الموسم.

السومة يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه عمر السومة في مباريات الأهلي ضد الهلال.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن السومة سجل 7 من أهداف الأهلي الـ8 الأخيرة ضد الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بجانب إحرازه لآخر 5 أهداف على التوالي لفريقه.

ويحتل النجم السوري المركز الثالث في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ومهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الأهلي ضد الهلال

ويلعب الأهلي ضد الهلال اليوم في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويسعى الراقي لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الماضية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يطمح الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته، أملًا في التتويج باللقب مبكرًا.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، فيما يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

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