السومة يجد ناديه الجديد بدلًا من الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بالأهلي استقر على وجهته المقبلة، وذلك بعدما طلب من مجلس إدارة الراقي الرحيل عن الفريق مؤخرًا.

وسيكون من الصعب على المهاجم السوري، الانضمام إلى الهلال والنصر، نظرًا لاعتماد كبيري الرياض على كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز والمغربي عبدالرزاق حمدالله على الترتيب، كذلك يرفض لاعب الأهلي الجلوس على دكة الاحتياط.

نجم الأهلي يُفكر في تقليد كارلوس إدواردو

وربما يُفكر النجم السوري في الانتقال لأحد أندية الدوري الإماراتي على غرار البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال السابق المنضم بالأمس لصفوف نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وفي هذا السياق تُشير التقارير الصحافية إلى أن السومة يُفكر بالفعل في الانضمام لأحد أندية الدوري الإماراتي، وهو الحديث الذي أكده الناقد الرياضي خالد العمار عبر حسابه في “تويتر”.

لماذا يرغب السومة في مغادرة الأهلي ؟

وأوضح طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي سببين وراء طلب السوري عمر السومة مهاجم الراقي، مغادرة الفريق الأهلاوي بالفترة المقبلة.

وكان المهاجم السوري طلب الرحيل عن الأهلي وذلك بعد مباراة ضمك، التي أُقيمت في الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال طارق كيال لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC قائلًا: “تواصلت مع السومة وأتحدث معه بشكل مستمر، هو يريد مغادرة الأهلي لأنه يسعى للعب لنادٍ آخر من أجل تجربة احترافية جديدة، والسبب الثاني هو رغبته في الإتيان بالأموال للراقي والاستفادة منه ببيعه، قبل دخوله للفترة الحرة”.







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