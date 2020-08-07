العيسى لرئيس النصر: من طلب منك عدم إشراك مايكون ؟!

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي النصر السابق، إبراهيم العيسى استياءه الشديد من الظلم الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في ديربي الرياض الأخير.

العيسي يوجه سؤالًا لرئيس النصر

وغادر مايكون إلى تركيا، قبل أن يعود منذ عدة أيام، بعدما نجح العالمي في الحصول على خدماته بشكل نهائي من صفوف غلطة سراي، ليغيب عن الديربي بسبب الحجر الاحترازي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووجه العيسى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سؤالًا إلى رئيس مجلس إدارة النادي صفوان السويكت بشأن السبب الرئيسي وراء غياب المدافع البرازيلي مايكون عن مباراة الهلال.

وقال: “إذا كانت الأندية مسيرة (إذا) ليه التنافس والدعم والخسائر، سؤال يتحمله رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت.. من هو الشخص الذي طلب منك عدم إشراك مايكون وهو جاهز في القائمة؟”.

وتابع نجم العالمي السابق تغريدته قائلًا: “النصر تعود على الظلم المتعمد من الحكام وغرفة الفار، لكن تصل إلى التدخل في إشراك لاعب.. عجبي من رياضة فاسدة”، وشهدت تغريدته تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.

وكتب متعب العتيبي: “إذا كلام الدكتور صفوان صحيحًا فعليه إيضاح الآتي، من الشخص الذي اتصل عليه وما هي صفته، هل أبلغ الجهات ذات العلاقة واستفسر عما حدث من هذا الشخص”.

وأضاف: “ولماذا لم يسمح الدكتور بمشاركه مايكون تحت أي ظرف لعلمه بأن كل ما يحاك غير قانوني، ولماذا لم يعلن للجهات المختصة رفضه لهذا والانسحاب”.

النصر والسويكت يستنكران

وكان العالمي قد أصدر بيانًا ناريًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم ردًا على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها العالمي ضد الهلال، فيما أبدى السويكت استنكاره عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



