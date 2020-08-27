الغموض يُسيطر على مصير أحمد موسى

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على مصير مشاركة المهاجم النيجيري أحمد موسى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المباراة المقبلة، بسبب الإصابة.

إصابة أحمد موسى

وتعرض أحمد موسى لإصابة خلال مباراة النصر ضد العدالة الماضية، وطلب من المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استبداله بين الشوطين، لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، وخوفًا من تعرضه لتمزق عضلي.

وأكد الجهاز الطبي في نادي النصر أن إصابة أحمد موسى عبارة عن شد عضلي ولا تستدعي الكشف عليه بالأشعة في الفترة الجارية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

واستعاد النيجيري موسى بريقه خلال مباريات النصر الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعاد لهز الشباك مجددًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.





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