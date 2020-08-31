الناصر: التأهل لآسيا 2021 ليس هدف الرائد الأول

المواطن - مروة نبيل

شدد مدير المركز الإعلامي في نادي الرائد، ثامر الناصر، على أن هدف فريقه ليس التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ولكن تجهيز كتيبة لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، مشيدًا في الوقت ذاته بصفقة عوض خميس.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.

عوض خميس:

وكان نجم نادي النصر، عوض خميس، صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رسميًّا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الناصر: “عوض خميس كان لاعبًا مميّزًا سواء مع نجران أو النصر، وخبرته كبيرة، ويلعب في أكثر من مركز، والصفقة كانت بالتنسيق مع المدرب، وهو من الصفقات القوية التي تدعم بها الإدارة الفريق للموسم الجديد”.

تطور الرائد:

وأضاف: “كل مباراة نعطيها حقها من الإعداد الفني والنفسي، وليس الهدف الأول لدينا التأهل إلى دوري أبطال آسيا، بل إعداد فريق للموسم المقبل وتحسين مركزه عن الموسم الماضي، ونتائجنا جيدة بعد استئناف الدوري”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “تقريبًا سيكون هناك مهاجم آخر عِوضًا عن ماركو بيريز، ولكن إدارة النادي تنتظر التقرير الكامل من المدرب بيسنيك هاسي بخصوص كافة عناصر الفريق”.

واستكمل الناصر تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “التغييرات ستكون بسيطة في اللاعبين الأجانب، والمؤكد أننا سنجلب قلب دفاع أجنبي عوضًا عن الكولومبي إيزيكيل بالوميكي”.

وتابع: “جلال الداودي أو أي لاعب يحتاج الفريق استمراره سيبقى معنا، فاللاعبون جميعًا يشعرون بالراحة وسعداء مع الرائد والأجواء صحية والبيئة ممتازة، ولم نتلقَّ أي عرض لأي لاعب أجنبي، وتم التجديد مع بعض اللاعبين الأجانب والمحليين”.







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