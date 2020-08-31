الهريفي منتقدًا صفقة أوزيل: لاعب يتحكم فيه مزاجه

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، عن تمنياته بعدم تفاوض العالمي مع نجم آرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل، مؤكدًا أنه لن يُفيد الأصفر.

أوزيل لن يفيد النصر:

وعلق الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على الأنباء الإنجليزية والتركية التي تؤكد وجود عرض كبير من النصر لشراء عقد مسعود بشكل نهائي من آرسنال.

وقال: “أتمنى أن هذا الخبر غير صحيح..!!؟ اللاعب لن يفيد الفريق داخل الملعب كفاية أسماء لا يأتي من وراهم إلا الهدر المالي مثل جوليانو وموسى؟.. نريد من يخدم داخل الملعب وليس خارجه !”.

وتابع فهد الهريفي انتقاده للألماني مسعود أوزيل قائلًا: “لاعب يتحكم فيه مزاجه أرقامه آخر سنتين رايحة فيها ..!! وتقول ممكن ألعب واقف لو شوط”.

مفاوضات النصر ومسعود:

وأكدت صحيفة fanatik التركية أن نادي النصر سيقدم 20 مليون دولار لنجم نادي آرسنال الإنجليزي، لإقناعه بالقدوم إلى العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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