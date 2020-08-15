الهلال يصدم جمهوره ويكشف تفاصيل إصابة إدواردو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، منذ قليل، تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو التي تعرض لها في مباراة العدالة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر”: “إدواردو تعرض للإصابة في مفصل القدم، خلال مباراة العدالة والهلال وسيجري غدًا مزيدًا من الفحوصات الطبية؛ للاطمئنان على حالته وتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي”.

وكان نادي الهلال، نجح في الفوز على العدالة برباعية دون رد في الجولة الـ25 بين الفريقين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من فريق الهلال حيث تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ30 بعد تمريرة متقنة من اللاعب سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، استمر الهلال في ضغطه الهجومي، حتى نجح اللاعب غوميز في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة والسبعين أيضًا بعد تمريرة متقنة من اللاعب سالم الدوسري.

سالم الدوسري يُبدع في لقاء الهلال والعدالة: وتوج سالم الدوسري، مجهوداته مُحرز ثالث أهداف لفريق الهلال بالدقيقة الثامنة والسبعين بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني. واختتم المهاجم السوري عمر خربين رابع أهداف الهلال بالدقيقة الثانية والتسعين من ركلة جزاء. وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 60 نقطة بالمركز الأول وبفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان الهلال فاز على النصر بنتيجة 4/ 1 يوم 5 أغسطس الجاري، كما نجح الهلال في الفوز على نادي الفتح يوم الاثنين الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

من ناحية أخرى، دشن جمهور الهلال وسم “جمهور الهلال مع بقاء العميد” كرسالة دعم واضحة لـ نادي الاتحاد وذلك من أجل البقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم المقبل 2020/ 2021.

ويُعد ما فعله جمهور الهلال بمثابة المفاجأة؛ كون الجماهير الهلالية تتمنى بقاء فريق منافس للزعيم في بطولة الدوري، كما أن العميد معروف بشراسته وتنافسه القوي مع الهلال في مباريات الكلاسيكو بينهما.





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