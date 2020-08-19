بتال القوس: استقالة منصور بن مشعل أفضل ما حدث للأهلي

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي بتال القوس على استقالة الأمير منصور بن مشعل من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنها أفضل ما حدث للراقي هذا الموسم.

استقالة ابن مشعل أفضل للأهلي

وقال القوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أفضل ما حدث للأهلي هذا الموسم هو استقالة الأمير منصور بن مشعل.. الأهلاويون اللي كانوا يقولون ما يبي أحد جنبه.. الكرة في مرماكم الآن.. هيا تعالوا”.

وتفاعل الإعلامي خالد البدر مع تغريدة القوس، وعلق قائلًا: “أتفق.. ولكن ابتعاده لن يكون مُحفزًا لمن يرغب بالعمل بعده.. منصور كان له النصيب الأكبر من مشاكل الأهلاويين وقت تواجده”.

وتابع البدر تغريدته قائلًا: “الآن بعد رحيله سوف يتجرّع الأهلي مرارة سوء التعاقدات والفواتير المالية الضخمة والقرارات الخاطئة التي كان مُفترض حسمها والعمل على تعديلها قبل قرار الاستقالة”.

منصور بن مشعل

وتقدم الأمير منصور بن مشعل رسميًّا من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي، وسط توقعات بتولي طارق كيال المنصب خلفًا له، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأمير منصور قد دعم النادي الأهلي بـ20 مليونًا خلال الفترة الماضية، وسيواصل دعمه، إلا أن عارضًا صحيًا اضطره للابتعاد عن العمل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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