بعد قدح وسارواك.. بؤر تفشي كورونا تعود إلى العاصمة كوالالمبور

المواطن- محمد داوود- كوالالمبور

أكد المدير العام للصحة تان سري دكتور نور هشام وجود بؤرة تفشي “كلستر” في منطقة تيتيوانغسا بالعاصمة كوالالمبور؛ نتيجة انتقال العدوى لزبون في أحد المطاعم.

كما تم سابقًا تسجيل إصابتين لاثنين من العاملين فيه، وبعد مراجعة المخالطين وفحص 673 شخصًا بما فيهم 16 من العاملين بالمطعم تبين أن نتيجة الفحص لهم جميعًا سلبية.

في ذات الوقت تواصل أطقم وزارة الصحة الماليزية عملية الحصر لكافة المخالطين لفحصهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لهم.

وزارة الصحة الماليزية أطلقت اسم ماجو “Maju”، على بؤرة التفشي الجديدة في كوالالمبور نسبة للمطعم الذي تسبب بانتقال العدوى.

كما أوضحت وزارة الصحة أن احتمال ظهور إصابات جديدة في هذه البؤرة واردة، وأنها تقوم بتتبع جميع المخالطين ومتابعة علاج المصابين.

في حين أعلنت وزارة الصحة عن أن الثلاث إصابات بالفيروس في قدح لهذا اليوم هي من بؤرة التفشي الأخيرة المعروفة باسم “تاوار”.

وأضافت أن الدراسات لا زالت جارية للتحقق مما إذا كان الفيروس في بؤرة تاوار وسالا هو من سلالة الفيروس سريع الانتشار.

وحتى اليوم وصلت أعداد الإصابات في منطقة تاوار إلى 58 إصابة.

وتبقى الأيام القادمة مفصلية بالنسبة لهذه البؤر الجديدة، حيث ستكون وزارة الصحة الماليزية قد منعت دخول ماليزيا في موجة ثانية من كوفيد-19 في حال استمرت أعداد الإصابات والبؤر بالظهور والازدياد.





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