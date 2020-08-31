بماذا وجّه وزير الرياضة بعد تدشين المدينة الرياضية في نجران ؟

المواطن - محمد سمعه

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بإضافة ملعب رديف آخر في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك بعد أن دُشنت اليوم الاثنين في مدينة نجران.

ووفقًا للحساب الرسمي لـ وكالة الأنباء السعودية في “تويتر” فإن ملعب الرديف سيُخصص لنادي نجران، على أن تتم إضافة ملعب رديف جديد بمقر منشأة نادي الأخدود.

تعليق وزير الرياضة بعد تدشين المدينة الرياضية الجديدة بـ نجران

وبعد تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز، علّق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الأمر قائلًا: ” مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية التي سعدت بتدشينها اليوم مع سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز هي إحدى ثمرات الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، فلمقامهما أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير”.

المدينة الرياضية فرصة جديدة للمبدعين والموهوبين

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: “ستُفتح مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية أبوابها لكل محبي الرياضة والممارسين والموهوبين والراغبين في صقل مواهبهم الرياضية المختلفة، وآمل أن تكون حافزًا لكل موهوب ومبدع، ونقطة انطلاق نحو تحقيق الإنجازات وتمثيل المملكة في مختلف المحافل الرياضية”.

ويُعد الأمير هذلول بن عبدالعزيز أحد أبرز الداعمين في الرياضة السعودية، كما سبق له رئاسة نادي الهلال لمدة 3 مرات، وتولى أيضًا رئاسة هيئة أعضاء شرف الأزرق.







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