تدريبات فنية في الاتحاد.. وبوني والبدري يواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء أمس الثلاثاء، وسط متابعة إدارية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتفاق.

الاتحاد يواصل الاستعداد:

وخصص المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية للتركيز على النواحي الفنية، واختتم الحصة التدريبية بمناورة في وسط الملعب.

وفي السياق ذاته، واصل اللاعبان ويلفريد بوني والتونسي أنيس البدري برامجهما العلاجية، وفقًا للخطة الموضوعة لهما، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

العميد دوري محمد بن سلمان:

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني العميد من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق الفوز بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب جائحة كورونا، وتلقى هزيمتين ضد أبها والأهلي.

ويُصارع العميد من أجل البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.

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