تسجيل أول حالة لشخص أُصيب مرتين بفيروس كوفيد-19

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال العلماء إنهم سجلوا أول حالة في العالم لشخص أُصيب مرتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث قال باحثون في قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ إن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا أصيب مرة في مارس الماضي، ثم اكتشف إصابته مرة أخرى في أغسطس الجاري.

وقال العلماء إنه أُصيب بنسختين مختلفتين من فيروس كورونا، وكانت أعراض المرة الأولى السعال والحمى والصداع لمدة ثلاثة أيام، وتم نقله إلى المستشفى وخرج لاحقًا في 14 أبريل بعد ظهور نتيجة المسحة سلبية مرتين.

وثبت بعد ذلك إصابته بفيروس كوفيد-19 للمرة الثانية أثناء فحص المطار لدى عودته إلى هونغ كونغ من إسبانيا في 15 أغسطس، لكن لم تظهر عليه أعراض، وتم نقله إلى المستشفى مرة أخرى.

تأثير ذلك على اللقاحات:

وأخبر الباحثون في ورقة بحثية كيف يمكن أن يكون لحالة الرجل آثار على نظريات المناعة الطبيعية ضد فيروس كورونا، حيث أشاروا إلى أن المناعة يمكن أن تكون قصيرة الأمد وبالتالي فإن اللقاحات التي يجري تحضيرها حاليًا قد تكون غير قادرة على توفير حماية دائمة.

وقال العلماء في ورقتهم البحثية المنشورة في المجلة الطبية Clinical Infectious Diseases: توضح هذه الحالة أن الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا يمكن أن تحدث بعد بضعة أشهر من الشفاء من العدوى الأولى، وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن سارس-كوف-2 قد يستمر مع سكان العالم كما هو الحال بالنسبة لفيروسات كورونا البشرية الأخرى المرتبطة بنزلات البرد.

وتابعت: يجب على المرضى الذين يعانون من عدوى كوفيد-19 الامتثال لتدابير السيطرة الوبائية.

ردود الفعل العالمية:

ومع ذلك، قال العلماء إنه من المبكر تعميم نتائج هذا الرجل على جميع المرضى، ولكن لابد من دراسة الأمر جيدًا، حيث قال الخبراء في المملكة المتحدة إنه من السابق لأوانه تحديد ما قد يعنيه ذلك على نطاق عالمي، حيث ذكر بريندان ورين، البروفيسور في كلية لندن للصحة: هذا مثال نادر جدًا على الإصابة مرة أخرى ولا ينبغي أن ينفي الدافع العالمي لتطوير لقاحات كوفيد-19.

تعليق منظمة الصحة العالمية:

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف من منظمة الصحة العالمية: هذه الحالة يجب أن توضع في سياقها، فهي تأتي من بين 24 مليون حالة إصابة بـ كوفيد-19 حول العالم، لذا لا أريد أن يخاف الناس، ما زلنا ننظر ونجري دراستنا حول الأمر.

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