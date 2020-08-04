تشكيلة مباراة الأهلي ضد الحزم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشف المديران الفنيان الصربي فلادان ميلويفيتش والبرازيلي آندري لويز عن تشكيلة مباراة الأهلي ضد الحزم المقرر انطلاقها، بعد قليل.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الأهلي ضد الحزم:

ويلعب الأهلي ضد الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط طموحات من لاعبي الفريقين بتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، في أولى المواجهات بعد استئناف النشاط الرياضي مجددًا.

وجاء تشكيل الراقي في مباراة الأهلي ضد الحزم اليوم، كالتالي؛ محمد العويس، سعيد المولد، معتز هوساوي، محمد خبراني، لوكاس ليما، جوزيف دي سوزا، ألفيس ساريتش، علي الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كل من؛ ياسر المسيليم، محمد المجحد، هيثم عسيري، أحمد البصاص، عبدالله حسون، حسين عبدالغني، مازن أبو شرارة، يوسف الحربي وعبدالباسط هندي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الحزم ضد الأهلي كالتالي؛ مليك عسلة، وسام السويد، عبدالله الشمري، فاقنر أليماو، سيف بن حسين، أسامة الخلف، عبدالعزيز الناشي، إدريس فتوحي، جونثان كافو، كريم سودا وكارلوس ستراندبيرغ.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم كل من؛ داؤود آل سعيد، أحمد الشمراني، سلطان فقيهي، فارس العياف، نايف موسى، غلاب العنزي، حسن الحبيب، منصور حمزي ويوسف عمر.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

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