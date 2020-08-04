تشكيلة مباراة الاتحاد ضد أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشف المديران الفنيان البرازيلي فابيو كاريلي والتونسي عبدالرزاق الشابي عن تشكيلة مباراة الاتحاد ضد أبها المقرر انطلاقها، بعد قليل.

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مباراة الاتحاد ضد أبها

وتُقام مباراة الاتحاد ضد أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وسط طموحات من لاعبي الفريقين بتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، في أولى المواجهات بعد استئناف النشاط الرياضي مجددًا.

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، منصور الحربي، عمار الدحيم، برونو أوفيني، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، خالد السميري، أنيس البدري، عبدالرحمن العبود ورومارينيو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كلًا من؛ فواز القرني، مهند الشنقيطي، أحمد عماد، حمدان الشمراني، طارق عبدالله، محمد العوفي، فهد المولد، عبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل أبها في مباراة الاتحاد اليوم كالتالي؛ عبدالعالي المحمدي، كرم برناوي، أمين عطوشي، نادر الشراري، خالد الخثلان، مهدي تاهرات، كريم عواضي، عمار النجار، سعد بقير، حسن القيد وفراس شواط.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها كل من؛ منصور جوهر، ساري عمرو، عمر مزيعل، عبدالعزيز الدوسري، أحمد النجعي، أحمد الحبيب، عبدالله القحطاني، سليم بوخنشوش وصالح آل عباس.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، يحتل أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

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