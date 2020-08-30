تشكيل مباراة الأهلي والشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الصربي فلادان ميلويفيتش والبرتغالي بيدرو كايشينيا عن تشكيل مباراة الأهلي والشباب، المقرر انطلاقها بعد قليل.

الأهلي والشباب:

وتُقام مباراة الأهلي والشباب، بعد قليل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي والشباب اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثامن بـ39 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل الراقي في مباراة اليوم كالتالي؛ ياسر المسيليم، سعيد المولد، معتز هوساوي، لوكاس ليما، حسين عبدالغني، الفيس ساريتش، محمد المجحد، علي الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الراقي في مباراة الأهلي والشباب اليوم، محمد الربيعي، سلمان المؤشر، هيثم عسيري، أحمد البصاص، عبدالله حسون، زياد الجهني، مازن أبو شرارة، يوسف الحربي ومحمد البصاص.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الليوث كالتالي؛ مروان الحيدري، محمد سالم، عبدالله الزوري، حسن معاذ، عبدالله الشامخ، ألفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبريا وعبدالله الحمدان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الليوث في مباراة اليوم كل من؛ عبدالله العويشير، ضيدان المطيري، نواف الدرويش، محمد الخيبري، فارس عويس، نواف الشهراني، وليد حزام وعبدالملك الشمري.







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