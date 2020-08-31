تفاصيل الهجوم المتبادل بين محمد نور وعدنان جستنيه

المواطن - محمد سمعه

لا تزال توابع هجوم الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق مستمرة، وذلك بعد حديث الأخير عن وجود مخطط لهدم العميد منذ عام 2013.

وكان جستنيه تحدث عن محمد نور في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية خلال الفترة السابقة قائلًا: “من أنت يا محمد نور لتتحدث عن الاتحاد؟! أنت صحيح أسطورة في الملعب، ولكن العميد هو من جعلك نجمًا، ومن الغريب أنه كان يرفض الظهور الإعلامي وبالأخص مع الإعلامي بتال القوس، فلماذا ظهر في هذا الوقت بالتحديد؟!”.

فيديو يكشف الأسرار عن عدنان جستنيه

واستمر الصراع متواصلًا بين الطرفين، ليظهر محمد نور في الساعات الأخيرة، عبر مقطع فيديو وهو ينتقد جستنيه حيث قال له: “عندما كنت مديرًا للمركز الإعلامي في الاتحاد، الفريق شهد في عهدك فضائح، وكنت تحصل على تذاكر المباريات حتى لا تنتقد اللاعبين”.

وأضاف نور: ” أيضًا جستنيه كان يقوم بنشر البيانات والخطابات دون أن يراجعها”.

محمد نور لا يصلح لمنصب قيادي في الاتحاد

وكان عدنان جستنيه تحدث عن محمد نور وأكد أنه أسطورة داخل الملعب، لكنه لا يصلح لتولي منصب قيادي في النادي، بعدما ذكرت تقارير صحافية أن نور قد يتولى منصب مدير الكرة في النادي.

وفي وقت سابق، انتقد جستنيه أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا أنهم ظهروا بدون روح وقتالية في المباريات الهامة.







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