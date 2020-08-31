جونز يواصل التألق في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل الأسترالي براد جونز تألقه مع النصر، ليكون واحدًا من أبرز حراس المرمى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

جونز يتألق:

وأشاد حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الحارس الأسترالي، وقال: “قبل نهاية الدوري بجولتين.. لا يزال حارس النصر براد جونز يحافظ على صدارة الشباك النظيفة”.

وتمكن براد جونز من الحفاظ على نظافة شباكه خلال 12 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.

الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك:

ويحتل حارس الشباب، التونسي الدولي فاروق بن مصطفى المركز الثاني في قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 10 مرات، فيما لم يستقبل حارس الهلال عبدالله المعيوف أهداف خلال 9 مباريات.

ونجح 3 حراس مرمى في الحفاظ على نظافة شباكهم 8 مرات خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وهم؛ حارس ضمك، الجزائري مصطفى زغبة ومواطنه رايس مبولحي حارس الاتفاق، وحارس الفيصلي مصطفى ملائكة.







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