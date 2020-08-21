خالد الزيلعي يشكر لاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم النصر السابق، خالد الزيلعي عن سعادته بدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي له، بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

خالد الزيلعي يشكر اللاعبين

وكشف الزيلعي عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر خالد الزيلعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنجوم النصر وهم يدعموه في أزمته الحالية، ووجه الشكر إليهم على هذه البادرة الطيبة.

وعلق خالد الزيلعي على مقطع الفيديو قائلًا: “نجوم النصر الغاليين رسالتكم وصلت وكان لها الأثر الطيب في نفسي كنتم نجومًا داخل وخارج الملعب جزاكم الله خيرًا”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت مؤخرًا، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قد اتفقوا مع الإدارة على تخصيص جزء من المكافآت لزميلهم السابق الزيلعي.

دعم لاعبي النصر

وقام حارس مرمى النصر وليد عبدالله بتسجيل مقطع فيديو داخل الطائرة أثناء عودة الفريق من القصيم بعد نهاية مباراته ضد التعاون بالأمس، ودعم من خلاله وهو ولاعبو العالمي الزيلعي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر في الفيديو العديد من نجوم نادي النصر ومنهم، الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، البرازيليان مايكون وبيتروس، النيجيري أحمد موسى، وعوض خميس، حيث تمنوا له الشفاء العاجل وأكدوا دعمهم له حتى يتجاوز الأزمة.





شارك الخبر