دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يخذل جماهيره ويسقط أمام أبها

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهزيمة العميد بهدفين دون رد.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات في الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أبها ضد الاتحاد:

وبدأت مباراة أبها ضد الاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بشكل سريع وسط محاولات قوية من العميد لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن رومارينيو من هز الشباك عند الدقيقة 20.

وتلقى النجم البرازيلي رومارينيو تمريرة مميزة، لينفرد بحارس أبها عبدالعالي المحمدي وينجح في تسجيل الهدف الأول بشكل رائع، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف.

أبها ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن الجزائري مهدي تاهرات من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49، لتشتعل أحداث المباراة، ويضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، سددها عمار النجار بنجاح في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بهزيمة الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ويخسر العميد ثلاثة نقاط هامة في بداية مشواره للهروب من المراكز المتأخرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وكانت جماهير العميد تُمني النفس في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لنتائج إيجابية بعد استئناف النشاط الرياضي، والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه فشل في حصد أي نقطة.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما رفع أبها رصيده إلى 33 نقطة ليتواجد في المركز السابع بشكل مؤقت.

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