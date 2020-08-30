دوري محمد بن سلمان.. الاتفاق يحسم الشوط الأول لصالحه

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم فارس الدهناء بهدف دون رد.

التعاون ضد الاتفاق:

ويلعب التعاون ضد فارس الدهناء الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة التعاون ضد فارس الدهناء بشكل سريع وسط محاولات من الفريقين، قبل أن يتمكن عبدالله السالم من هو شباك سكري القصيم عند الدقيقة 34، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد فارس الدهناء في المركز السابع بـ39 نقطة.

ويُعاني التعاون من تراجع النتائج في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما انتفض الاتفاق في المباريات الأخيرة، ويسعى لمواصلة انتصاراته اليوم.







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