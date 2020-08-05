دوري محمد بن سلمان.. الشباب يستهدف الفوز الـ10 ضد الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يلعب الوحدة ضد الشباب اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالأمس بـ5 مواجهات في الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الوحدة ضد الشباب

ولعب الوحدة ضد الشباب 15 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الليوث، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 9 مواجهات سابقة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات بين الفريقين، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الوحدة ضد الليوث عند الساعة 7:30 مساءً، حيث يسعى فرسان مكة لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في الترتيب، فيما يطمح الليوث لمصالحة جماهير وتحقيق الفوز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز التاسع بـ31 نقطة.

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