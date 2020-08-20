دي سوزا يدعم لاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حرص البرازيلي جوزيف دي سوزا على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراة الهلال المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

دي سوزا يُحفز اللاعبين

ووجه جوزيف دي سوزا رسالة للاعبي الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “أتمنى لكم مباراة جيدة، قلبي معكم في الملعب”.

ويغيب دي سوزا عن مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، بسبب خضوعه لعملية “الزائدة” قبل عدة أيام، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل المشاركة في المباريات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الهلال

ويلعب الأهلي ضد الهلال اليوم في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويسعى الراقي لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الماضية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يطمح الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته، أملًا في التتويج باللقب مبكرًا.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، فيما يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 43.





شارك الخبر