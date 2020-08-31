رئيس بوابة الدرعية يكشف التحدي الأصعب خلال جائحة كوفيد-19

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، إن كوفيد -19 لم يبطئ التقدم في تطوير المشروع والذي مثله مثل المشاريع السياحية الرئيسية الأخرى المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، يتقدم كما هو مخطط له، لكن واجهه تحد صعب.

وتابع في مقابلة مع صحيفة The National: هناك 3 أعمدة رئيسية لم يحدث بها أي تغيير وهي: التمويل، والجدول الزمني، ومحاسبة الرؤساء التنفيذيين فيما يتعلق بتسليم تلك الجداول الزمنية.

وأضاف: حتى مع تأثير كوفيد-19 العميق على الاقتصادات العالمية، وجداول البناء، ومنع التجول نجحنا في شق طريقنا بكفاءة عالية.

وأكد جيري على أن الفريق المكون من 400 فرد عاد مؤخرًا إلى المكاتب بعد عدة أشهر من العمل عن بعد.

التحدي الأصعب خلال فترة الوباء:

وروى عن الجزء الأكثر صعوبة في العمل خلال فترة ذروة الوباء قائلًا: كان التحدي الأصعب والأكبر هو أن الكثير من شركات التصميم الدولية والشركات الاستشارية قامت بحل فرقها، وذلك بعد جهود كبيرة للاتفاق معهم في المقام الأول للتعاون مع مشروع الدرعية.

وأضاف: من ضمن هذه الشركات التي قامت بحل فريقها واحدة كانت تعمل على بوابة الدرعية التي تبلغ مساحتها 7 كم مربع، وأخرى تعمل على وادي حنيفة بمساحة 3 كم مربع، وأخرى تعمل على موقع أوسع بمساحة 60 كم مربع يحتوي على مشاريع سكنية فاخرة من المتوقع أن تكون مثل بيفرلي هيلز.

دعم حكومي متواصل للمشروع:

وأكد جيري على أن مشروع بوابة الدرعية يحظى بدعم كامل من الحكومة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصيًا وهو ما يعني أنه سيستمر كما هو مخطط له.

وقال عن ذلك: ربما تغير العالم مع الوباء، لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو رغبة ولي العهد في إنجاز المشاريع الضخمة التابعة لرؤية 2030 ومن ضمنهم مشروع الدرعية.

وقال كبير مسؤولي تمويل الشركات فيصل فاروقي، إن هيئة تطوير بوابة الدرعية تدرس إنشاء صندوقها الخاص لتمويل الاستثمارات.

وتابع في المقابلة مع الصحيفة: نخطط لإقامة مشاريع مشتركة، وصناديق عقارات، مضيفًا: لقد بدأنا نرى أن هناك شهية جيدة، خاصة بالنظر إلى أن الدرعية تقع في موقع استراتيجي للغاية في الرياض، متابعًا أن هناك اهتمام بالمستثمرين الذين يدركون إمكانات النمو لقطاع السياحة في المملكة.

وقال فاروقي إن هناك حاليًا نحو ملياري ريال من عطاءات البناء قيد التنفيذ تغطي البنية التحتية الأساسية وأعمال الحفر والأعمال في منطقة البجيري، وبدوره قال إنزيريلو إن وتيرة منح العقود من المقرر أن تتسارع في الأشهر المقبلة.

مشروع بوابة الدرعية:

ويُذكر أن بوابة الدرعية هو موقع تبلغ مساحته 7 كيلومترات مربعة يقع في حي الطريف للتراث العالمي لليونسكو، وقد تأسس في القرن الخامس عشر وأصبح المقر الرئيسي لحكام المملكة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وتُعد البوابة إحدى المشاريع الضخمة العديدة التي يتم تنفيذها لتحقيق هدف المملكة المتمثل في زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وتتمحور الخطة الطموحة لإعادة تطوير الموقع حول إنشاء مركز ثقافي وسياحي قادر على استقبال 25 مليون زائر سنويًا، ويتضمن بناء 12 صالة عرض و 30 فندقًا وترميم وادي حنيفة الذي تبلغ مساحته 3 كيلومترات مربعة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة البجيري والتي ستحتوي على مطاعم ومعرض واحة الدرعية للفنون المعاصرة وفندق سمحان التراثي المكون من 142 غرفة.







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