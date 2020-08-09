رسميًا .. ويليان يُغادر تشيلسي بعد 7 مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن البرازيلي ويليان وبشكل رسمي اليوم الأحد، رحيله عن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعد سبع سنوات قضاها مع البلوز.

وكتب ويليان عبر حسابه الرسمي في “إنستجرام”: “لقد كانت 7 سنوات مميزة مع نادي تشيلسي، وكان قرارًا رائعًا بالانضمام لهذا الفريق الكبير”.

وتابع ويليان: “سأرحل لتجربة أخرى، وسأفتقد جماهير تشيلسي كثيرًا، سأرحل عن الفريق وأنا راضٍ عما قدمته”.

وكان ويليان قرر مغادرة تشيلسي، بعدما فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع النادي اللندني.

وخلال السبع سنوات، لعب ويليان 339 مباراة مع تشيلسي في كل المسابقات، تمكن من إحراز 63 هدفًا وصنع 62 تمريرة حاسمة.

وفي وقت سابق، انتهت مباراة البايرن ضد تشيلسي، بتأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي برباعية مقابل هدف في إياب دور الستة عشر.

الشوط الأول من مباراة البايرن ضد تشيلسي

وبدأ الشوط الأول من مباراة البايرن ضد تشيلسي، بشراسة هجومية من قبل لاعبي بايرن ميونخ حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وواصل بايرن ميونخ، ضغطه القوي وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني في مباراة البايرن ضد تشيلسي، حتى صنع ليفاندوفسكي الهدف الثاني للاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش بالدقيقة الرابعة والعشرين. وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة البايرن ضد تشيلسي، تمكن البلوز من تقليص الفارق عبر اللاعب تامي أبراهام بالدقيقة الرابعة والأربعين. وانتهى الشوط الأول من مباراة البايرن ضد تشيلسي، بتقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف على الفريق الإنجليزي. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء فريق تشيلسي، مما مكن بايرن ميونخ من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب الفرنسي كورينتين توليسو بالدقيقة السابعة والسبعين من عمر مباراة البايرن ضد تشيلسي. ليفاندوفسكي يُبدع ضد تشيلسي واختتم نجم مباراة البايرن ضد تشيلسي، البولندي ليفاندوفسكي أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثاني له والرابع للبايرن بالدقيقة الخامسة والثمانين. وكانت مباراة البايرن ضد تشيلسي أُقيمت أمس السبت على ملعب آليانز آرينا، معقل فريق بايرن ميونخ. جدير بالذكر أن لقاء البايرن ضد تشيلسي في جولة الذهاب، كان انتهى بفوز بايرن ميونخ في إنجلترا بثلاثية دون رد.



