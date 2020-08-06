رونالدو يتوج بجائزة جديدة

المواطن - مروة نبيل

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة جديدة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال منافسات شهر يوليو الماضي.

رونالدو يحصد جائزة

وأعلن نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حصول رونالدو على جائزة لاعب شهر يوليو، بعدما صوتت الجماهير له كأفضل لاعب في صفوف البيانكونيري.

وشارك كريستيانو في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ونجح من خلالها في إحراز 7 أهداف، وقدم تمريرة واحدة حاسمة، وساهم في حسم لقب الدوري الإيطالي الممتاز.

ونجح النجم البرتغالي في تسجيل 31 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز.

وغاب رونالدو عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم لأفضل اللاعبين الموسم الرياضي الحالي، وحصد زميله في يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا جائزة أفضل لاعب، فيما توج مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي بجائزة الهداف.

يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، قبل نهاية البطولة بجولتين، وذلك على الرغم من أنه أنهى المسابقة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



