سر الرقم 8 في مواجهات الأهلي ضد الشباب

المواطن - مروة نبيل

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الأهلي ضد الشباب، في ختام منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد الشباب:

ولعب الأهلي ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، حيث تقدم الليوث أولًا عن طريق كريستيان جوانكا قبل أن يحرز علي الأسمري التعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الشباب إلى 40 نقطة في المركز الثامن.

سر الرقم 8:

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة الأهلي ضد الشباب تُعد رقم 24 في تاريخ مواجهاتهم بالمسابقة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز 8 مرات، مقابل 8 انتصارات لفريق الشباب، فيما تعادلا 8 مرات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان آخرها مباراة الجولة الـ28.







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