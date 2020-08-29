ضمك يُضعف حظوظه في البقاء بتعادل ضد أبها

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ضمك ضد أبها- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة هدفين لكل فريق وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط من الفريق الضمكاوي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب إيميلو زيلايا بالدقيقة الثامنة.

أبها يُباغت ضمك سريعًا:

ولم يستسلم الفريق الأبهاوي، ونجح سريعًا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب حسن موسى القيد بالدقيقة السادسة عشر.

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة، تمكن الفريق الضمكاوي من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب سيرجيو فيتور بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الفريق الضمكاوي.

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع الفريق الضمكاوي، مما أعطى الفرصة لفريق أبها، للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

وبالفعل، تمكن نادي أبها من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب كريم العواضي بالدقيقة التسعين.

ضمك يُضعف حظوظه بالبقاء:

وأصبح رصيد فريق ضمك بعد التعادل 29 نقطة بالمركز الرابع عشر ليُضعف من حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين، بينما أصبح رصيد نادي أبها 35 نقطة في المركز التاسع.

وتُقام حاليًّا مباراتا الهلال والحزم، والنصر ضد الفيحاء، حيث إذا نجح الهلال في الفوز وخسر النصر أو تعادل، يُتوج الهلال رسميًّا بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.







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