غوميز والسومة يبحثان عن الهاتريك الثاني

المواطن - مروة نبيل

يُعد عمر السومة وبافيتيمبي غوميز من أبرز لاعبي الأهلي والهلال، ويُقدما مستوى مميزًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

غوميز والسومة

ويسير غوميز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا ليتقاسم صدارة الهدافين مع مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح عمر السومة في إحراز 16 هدفًا في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، ويطمح لمواصلة هز الشباك، واستعادة لقب الهداف.

ويُقدم غوميز والسومة مستويات لافتة في مباريات الأهلي والهلال الماضية، حيث نجح كل منهما في تسجيل 5 أهداف آخر 7 مواجهات، وذلك وفقًا لحساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وسجل عمر السومة هاتريك في مباراة الأهلي والهلال التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4/3، وهدفًا في اللقاء الذي شهد هزيمة الراقي بنتيجة 4/2، بالإضافة إلى هدف خلال مواجهة الفريقين الأخيرة، والتي حسمها الهلال بثلاثية مقابل هدف.

على الجانب الآخر، سجل غوميز هاتريك في المباراة التي فاز بها الزعيم بنتيجة 4/2، كما أحرز هدف في مباراة الأهلي والهلال التي حسمها فريقه بنتيجة 4/3، بجانب هدف في مواجهة الفريقين الأخيرة.

الأهلي والهلال

ويلعب الأهلي والهلال اليوم في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل مباراة الأهلي والهلال اليوم، فيما يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 43 نقطة.





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