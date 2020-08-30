فهد بن نافل عن الدوري الـ16: الهلال وُلد بطلًا وسيبقى

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن الجمع بين البطولة ودوري أبطال آسيا كان هدف الزعيم.

الهلال بطل الدوري:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على الحزم بالأمس، ليتوج بالبطولة رسميًّا قبل جولتين على نهاية المسابقة.

فهد بن نافل يهنئ الجماهير:

وقال فهد بن نافل: “الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطل كأس آسيا.. إنجازان الجمع بينهما كان هدفنا قبل أن يكون طموحنا.. ومشروعنا أكثر من حلمنا.. والحمدلله الذي أكرمنا بتحقيق ذلك، ولا يزال للمجد بقية -بإذن الله”.

وتابع: “تحقيق لقب يحمل مسمّى الرجل المُلهم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الوسام الأسمى الذي نتوشّحه فخرًا واعتزازًا لا أمد لهما.. اليوم مجد الهلال مجدان.. مجد بتحقيق الدوري، ومجد بلقب يحمل اسم أبو سلمان”.

وأضاف فهد بن نافل: “ألف مبروك لكافة جماهير الهلال تحقيق البطولة رقم 60، والدوري الـ16 في مسيرة كبير آسيا مواصلًا بذلك هيمنته على بطولة الدوري بفارق الضعف عن أقرب منافسيه”.

وواصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أهنئ رجالات الهلال وعلى رأسهم الوليد بن طلال بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

واختتم رئيس الزعيم سلسلة تغريداته قائلًا: “كما أهنئ منسوبي النادي ولاعبيه القدامى والحاليين والواعدين.. وُلد الهلال بطلًا.. واستمر.. وسيبقى.. بكم وبعملكم وإخلاصكم”.







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