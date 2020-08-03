فيريرا: الفتح جاهز لاستكمال دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البلجيكي يانييك فيريرا جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح جاهز:

ويلعب الفتح ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية وقائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورحب فيريرا باستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الاثنين: “فريقنا مستعد لاستكمال المسابقة حتى في تلك الظروف الصعبة”.

وعلق فيريرا الطقس الحار الذي يخوض فيه الفريق مبارياته قائلًا: “الفرق كبير بين مباراة تتم في درجات حرارة تُقارب الـ25 وأخرى تتم في درجات حرارة تُقارب الـ45 أو أكثر”.

وتابع المدرب البلجيكي تصريحاته قائلًا: “جميع الفرق ستُعاني من هذا الطقس وستواجهه، وهذا ما تم تدريب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عليه وتعويدهم على تحمل درجات الحرارة المرتفعة”.

وعن غياب الجماهير، قال: “المباريات ستتأثر كثيرًا بغيابهم فهم المحفز الأساسي للاعبين وهذا كان أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها أي فريق إذا ما كانت المواجهات على أرضه”.

وأضاف: “بما إننا سنلعب 5 مباريات من أصل 8 على أرضنا فبالتأكيد الأمر سيؤثر علينا، ولكننا نُقدر الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا وهو ما يجعلن نتغاضى عن هذا الجانب، أملًا في تحقيق الفوز لإسعاد جماهيرنا أين ما كانت”.

الفتح في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الأخير، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن النموذجي من تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 11 مواجهة، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 37 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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