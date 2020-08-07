قانوني يؤكد .. خطأ اتحاد القدم الجسيم سبب بيان النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار القانوني فهد بارباع على أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ارتكب خطأ جسيمًا في وضعه لقوانينه الخاص، كانت سببًا وراء إصدار نادي النصر لبيانه شديد اللهجة ضد اتحاد القدم، بعد خسارته للديربي أول أمس الأربعاء ضد الهلال.

وتحدث بارباع لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “من الأخطاء الجسيمة في قانون الاتحاد السعودي أنه سمح للأندية بإصدار بيانات تطعن في أي شيء، ويجب منعها لأنها مؤججة للرأي العام”.

نصيحة لـ النصر بعد بيانه:

وأضاف المستشار القانوني: “الجمعية العمومية هي السلطة التشريعية وهي التي في صلاحياتها إقالة أي هيئة أو لجنة، انصح النصر المُطالبة باجتماع رابطة دوري المحترفين”.

وفي وقت سابق، وجّه الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش رسالة مثيرة عن نادي النصر، وذلك بعد إصدار إدارة العالمي أمس الخميس بيانًا طالبت من خلاله، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء الإسباني فيرناندو تريساكو من رئاسة لجنة الحُكام.

وغرّد الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أمس كانوا يُغرّدون عن دعم النصر وما أسموه بالداعم الخفي، اليوم يعظون وعن التعصب ينهون وللتعقل يدعون، عليكم أنفسكم”.

تعليق عبدالقادر على بيان النصر:

أما الإعلامي والناقد الرياضي حسن عبدالقادر فوجّه رسالته للإدارة النصراوية والتي جاءت كالتالي: “للأحبة في النصر، إذا خسرت مباراة لا تخسر معها كل شيء”. وأضاف عبدالقادر: “من يدعمون النادي من مالهم وليس لديهم تدخلات إدارية أو فنية يجب أن تُحافظوا عليهم أعرف أندية، لا يجدون من يُسدد قيمة معسكر في فندق”.



