قرار يُسهل من مهمة الأندية السعودية بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تتنافس الأندية السعودية “الهلال والنصر والتعاون والأهلي” على تقديم أفضل النتائج في دوري أبطال آسيا 2020 مع عودة مبارياتها في شهر سبتمبر المقبل، وذلك أملًا في رؤية ناد سعود يُتوج باللقب على غرار الهلال في نسخة 2019.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وافق على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو تمديد فترة تسلم القائمة النهائية من الأندية السعودية المشاركة بـ نسخة العام الحالي من دوري الأبطال وفقًا لـ تقارير صحافية.

كورونا تُربك الحسابات

ويُعد هذا الأمر مفيدًا للأندية السعودية حيث ستُسلم قوائمها النهائية لـ دوري أبطال آسيا في العاشر من سبتمبر المقبل، وذلك بعد التعاقد مع الصفقات المطلوبة للمنافسة بشكل قوي آسيويًا، حيث جاءت كورونا وتسببت في تعطل إنهاء الدوري السعودي بالإضافة لباقي المسابقات المحلية، كما تسببت في رحيل بعض اللاعبين في يونيو الماضي عن أنديتهم رغم أن الموسم لم ينتهِ بعد في السعودية، مما جعل الاتحاد الآسيوي يُرحب بهذه الاستثناءات لضمان عدالة المنافسة وتعويض الأندية.

موعد استخدام تقنية الـVAR بـ دوري أبطال آسيا

وفي وقت سابق، حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد استئنافها في سبتمبر المقبل.

وقال الحساب الرسمي لـ البطولة الآسيوية عبر “تويتر” الاثنين الماضي: ” إليكم هذا النبأ الهام، سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المُساعد، VAR في دوري أبطال آسيا 2020، بدءًا من دور الثمانية “ربع النهائي” لأول مرة على مستوى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي”.







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