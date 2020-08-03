لهذا السبب يحدث التعرق في جسدك

المواطن- محمد داوود- جدة

في كثير من الأحيان وعند ارتفاع درجات الحرارة يحدث التعرق تلقائيًا، وقد يستغرب البعض حدوث ذلك دون بذل أي مجهود جسماني، فما علاقة ارتفاع الحرارة بخروج العرق دون مجهود؟

تحفيز الجهاز العصبي

يقول استشاري الجلدية الدكتور خالد درويش لـ” المواطن“، يخرج العرق من جلد الإنسان عندما يتعرض الجسم للحرارة المرتفعة، إذ يُحفز الجهاز العصبي غدد الجلد للبدء في إنتاج هذا السائل، والذي يُستخدم لتبريد الجسم، حيث إنه يعد إحدى الطرق الأساسية التي يستطيع الجسم من خلالها خفض درجة حرارته، ويتكون العرق من عدة مكونات يمثل الماء نسبة 99%، والنسبة المتبقية تحتوي على المعادن والأملاح وكمية ضئيلة من العناصر واليوريا.

التعرق وتفاعل غدد الأكرين

ويشير الدكتور درويش إلى أن التعرق الحراري يحدث عند ارتفاع درجة حرارة الجسم أو البيئة المحيطة، ثم يخرج عن طريق غدد الأكرين الموجودة على سطح الجسم بالكامل للحفاظ على درجة حرارة الجسم عند 37 درجة مئوية، وإذا لم يتم تهدئة الجسم وعجزت آلية الخفض يتعرض الفرد لمضاعفات أخرى.

نصائح ووصايا هامة لمواجهة التعرق

ويؤكد الدكتور درويش أنه عند حدوث التعرق الحراري فأنه يجب على الشخص اتباع ٣ نصائح وهي: التواجد في مكان بارد إذ إن ذلك يساعد في تقليل الشعور بالحرارة الشديدة، الارتياح وعدم بذل أي مجهود حتى ينتهي الشعور بالتعب والتعرق، تناول السوائل المعتدلة في البرودة لأن الجسم يفقد العديد من السوائل أثناء التعرق بعد ارتفاع درجة حرارة الجسم، وبالتالي يحتاج إلى الماء لتعويض هذا النقص، عم تجنب تناول السوائل الساخنة.



