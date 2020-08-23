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لوشيسكو يحسم موقف جيوفينكو وإدواردو
قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد

لوشيسكو يحسم موقف جيوفينكو وإدواردو

2020/08/23
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لوشيسكو يحسم موقف جيوفينكو وإدواردو رازفان لوشيسكو
المواطن - مروة نبيل
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1 لوشيسكو يحسم موقفه:
1.1 الهلال في دوري محمد بن سلمان:

كشف نجم نادي الهلال السابق، سعود الحماد، عن موقف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو من استمرار ثنائي الزعيم، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو.

لوشيسكو يحسم موقفه:

وقال سعود الحماد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، اليوم الأحد: “حسب معلوماتي، مدرب الهلال يفضل استمرار جيوفينكو لا كارلوس إدواردو، والمؤشرات تقول إن عمر خربين لن يستمر”.

وأضاف: “بكل تأكيد، هذا الأمر يعود للمدرب، ومن يخدم الفريق في قادم السنوات سيستمر معه.. والهلال قادر على استقدام اللاعبين المناسبين القادرين على إحداث الإضافة القوية والكبيرة بناء على احتياجات الفريق ورؤية مدربه”.

لوشيسكو
مدرب نادي الهلال

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة لوشيسكو بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه النصر صاحب المركز الثاني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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