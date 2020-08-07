محمد فودة يرد على تحريف تصريحاته بشأن الحالات التحكيمية للديربي

المواطن - محمد سمعه

رد الخبير التحكيمي محمد فودة على تغريدة نشرها أحد الإعلاميين، عبر حسابه في “تويتر”، وبها بعض التصريحات المُحرّفة عن حالات تحكيمية ناقشها فودة عن ديربي النصر والهلال الأخير بـ برنامج “الدوري مع وليد”.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفلاج نشر عبر “تويتر” قائلًا: “محمد فودة قال بأن مخالفة علي البليهي تستوجب الطرد، وبلنتي غير مُحتسب لـ عمر هوساوي، وبلنتي الهلال غير صحيح، وهدف الهلال الثالث تسلل صريح، يا ليت اتحاد المسحل، يُبرر لنا من يقف خلف كل هذه التجاوزات بالغرفة المُظلمة ولكن أُجزم من أن يتحدث أحد منهم للإعلام لأنهم اعتادوا العيش بها وتسيير أمورهم”.

رد حاسم من محمد فودة:

وعلى الفور رد محمد فودة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كلام غير صحيح نهائيًّا ولم أنطق به من أراد أن يسمع ما قولته، عليه مشاهدة ذلك في تويتر الدوري مع وليد، وما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل”.

وبالعودة للحالات التحكيمية التي تحدث عنها محمد فودة في حلقة أول أمس الأربعاء نجد أنه قال: إنه في الدقيقة الـ14 هناك خطأ على علي البليهي يستوجب الحصول على بطاقة صفراء لكنه لم يحصل عليها.

وأضاف فودة أن الهدف الثالث لنادي الهلال صحيحًا وليس به أي شبهة تسلل وأكد أنه بالدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول كانت هناك ضربة جزاء لنادي النصر لم تُحتسب.

الهلال يفوز برباعية وينفرد بالصدارة:

جدير بالذكر أن الهلال فاز على النصر بنتيجة 4- 1 لينفرد بصدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.



