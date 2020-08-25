مصر تسجل 138 إصابة جديدة بـ كورونا و18 وفاة

المواطن - متابعة

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين: إنها سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة مقابل 103 إصابات و19 وفاة يوم الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 97478 حالة، من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها و5280 حالة وفاة“.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلًا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيًّا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





شارك الخبر