موعد مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والتي انطلقت بالأمس بـ6 مواجهات.

ووجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بإطلاق اسم “عيدنا عيدين” على الجولة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى، احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 7:25 مساءً، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم نظيره الثقبة على ملعب نادي النجمة، ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب، فيما يطمح الفريق الضيف لخطف الثلاث نقاط.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة نظيره الجيل عند الساعة 7:35، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويدخل الفريقان المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب البطولة.

ترتيب دوري الدرجة الأولى

وقبل مباريات اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الثقبة المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ43 نقطة، فيما يتواجد الجيل بالمركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

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