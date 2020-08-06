6 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 6 مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ33 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وسط منافسة قوية على القمة والهروب من الهبوط.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 6:40 مساءً بمواجهة الثقبة ضد النهضة على استاد الأمير محمد بن فهد، ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران ضد نظيره التقدم عند الساعة 6:55 على استاد جامعة نجران.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم ضيفًا على المجزل عند الساعة 7 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويستضيف الطائي فريق حطين عند الساعة 7:05 مساءً على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

ويلعب العين ضد الجبلين عند الساعة 7:15 مساء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وتُختتم مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة 7:20 مساءً بمواجهة أُحد ضد الكوكب على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز.

دوري الدرجة الأولى

وكانت منافسات الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت بالأمس بـ4 مباريات، وشهدت تحقيق 3 انتصارات لأصحاب الأرض، وفوز وحيد للضيف، وتسجيل 13 هدفًا، وحافظ حارسين على نظافة الشباك.

وفاز القادسية على الشعلة بنتيجة 3/2، وتجاوز الخليج فريق الخليج بهدفين دون رد، وتغلب الباطن على الأنصار بالنتيجة ذاتها، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة من الفوز على مضيفه البكيرية بنتيجة 3/1.

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