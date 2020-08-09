9 ملايين يورو تُقرب الهلال من صفقة “درجة ثانية” !

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من حسم صفقة جديدة من دوري الدرجة الثانية البرازيلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

الهلال يقترب من الصفقة

وأكد الإعلامي الرياضي البرازيلي ويلنتون أراوخو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الهلال يسعى لضم مواطنه دوغلاس كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار ويلنتون أراوخو إلى أن إدارة الزعيم على استعداد لدفع مبلغ 9 ملايين يورو لضم المهاجم دوغلاس كوتينيو من فريق أوبراريو في دوري الدرجة الثانية البرازيلي في عقد يمتد لـ4 مواسم.

ولفت الإعلامي الرياضي عبر “تويتر”، إلى أن عرض الزعيم يتفوق على العرض الذي تقدم به جريمير البرازيلي، الذي اقترح دفع 4 ملايين يورو مقابل شراء 50% من عقد دوغلاس كوتينيو، ولكن إدارة أوبراريو رفضته.

دوغلاس كوتينيو

ويملك كوتينيو صاحب الـ26 عامًا خبرة كبيرة، حيث سبق له اللعب في صفوف العديد من الأندية، ومنها؛ أتلتيكو باراناينسي وكروزيرو وبراغا البرتغالي وسيارا وسيول إي-لاند إف الكوري الجنوبي.

وانتقل دوغلاس كوتينيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوبراريو في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو باراناينسي، وتم شراء عقده بصفة نهائية في يونيو الماضي.

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