الاتفاق يُبقي خالد العطوي حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

قامت إدارة نادي الاتفاق بتجديد عقد المدرب الوطني خالد العطوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين مقبلين حتى عام 2022.

خالد العطوي مستمر:

وجرت مراسم التوقيع، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم الرئيس خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم عمر باخشوين.

وأكد خالد الدبل بأن التجديد للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة خالد العطوي جاء بموافقة أعضاء مجلس الإدارة ومباركة أعضاء مجلس الشرف الاتفاقي؛ نظير ما حققه الجهاز الفني من أرقام وأهداف خلال الموسم الحالي، مشيرًا بأن ذلك يدعوهم للتفاؤل بمستقبل مشرق لفارس الدهناء.

طموح الاتفاق كبير:

وقال رئيس مجلس الإدارة، الدبل خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتوقيع عقد خالد العطوي: “لا شك بأن طموحنا عالي بنادي الاتفاق، وحتى نصل إلى أهدافنا لابد من الاستقرار الفني والإداري”.

وأضاف: “الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني العطوي يعملون ليل نهار بكل إخلاص لتحقيق الأهداف التي وضعناها، ونحن متفائلين بتحقيق الأفضل خلال الموسمين القادمين”.

تجديد العطوي بقناعة كاملة:

وفي السياق ذاته، شدد عمر باخشوين على أن التجديد للعطوي جاء عن قناعة كاملة بما قدمه خلال الموسم الحالي، وعلى ثقة بأن الجهاز الفني سيعمل على تعزيز المكتسبات وتلافي السلبيات للوصول إلى الأهداف، ومنها صناعة فريق مميز قادر على المنافسة وإسعاد جماهير فارس الدهناء.

العطوي يشكر إدارة الاتفاق:

وأعرب العطوي عن سعادته بالتجديد مع نادي الاتفاق لمدة موسمين، مشيرًا بأن المسؤولية باتت مضاعفة، إلا أنه تعهد مع زملائه في الجهاز الفني بتقديم كل ما لديهم من أجل صناعة اتفاق مميز.

وقال: “أشكر إدارة نادي الاتفاق وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الدبل لتجديد الثقة بنا لمدة موسمين، والشكر موصول لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الشرف لمساندتهم لنا، كما لا يفوتني أن أشكر الجمهور الاتفاقي الحبيب الذي كان خير سند لنا خلال الموسم الحالي”.

وأردف: “المسؤولية أصبحت أكبر، وسنبذل كل ما بوسعنا لتقديم الأفضل خلال الموسمين المقبلين.. وأنا راضي عن الاتفاق في الموسم الحالي، وبأن الفريق يسير في الطريق الصحيح، مستشهدًا بالأرقام والإحصائيات التصنيفات الاتفاق ثالث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ناحية الأرقام الفنية”.

وشدد على أنهم كمنظومة عمل حققوا أغلب الأهداف التي رسموها من بداية الموسم، ومنها ظهور هوية واضحة للاتفاق فنية، والمشاركة بفريق متوسط أعمار لاعبيه أقل من 25 سنة، حيث يعد من أصغر فرق الدوري متوسط أعمار لاعبيه مما يبشر بمستقبل مشرق لفارس الدهناء.







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