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أبرز إحصائيات دوري محمد بن سلمان قبل الجولة الـ29
الهلال الأقوى هجوميًا وحمدالله يتصدر الهدافين

أبرز إحصائيات دوري محمد بن سلمان قبل الجولة الـ29

2020/09/03
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبرز إحصائيات دوري محمد بن سلمان قبل الجولة الـ29 فريق الهلال
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 دوري محمد بن سلمان
1.1 الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى

تترقب الجماهير منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل اشتعال المنافسة على المراكز المتقدمة والهروب من شبح الهبوط.

 

دوري محمد بن سلمان

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز إحصائيات بطولة دوري محمد بن سلمان قبل انطلاق الجولة الـ29، والتي توج الهلال بلقبها رسميًا.

وشهدت الجولات الماضية من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل 647 هدف، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأقوى هجوميًا برصيد 69 هدفًا.

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي الدوري برصيد 27 هدفًا، ويُعد العدالة والحزم هما الأكثر تلقيًا للأهداف بـ58 هدفًا.

الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة هو أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل، فيما يتصارع أكثر من 4 أندية على البقاء في دوري الكبار.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الـ12، ثم الفيحاء وضمك برصيد 29 نقطة، والحزم 27 نقطة.



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