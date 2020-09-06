6 فرق فاز عليها الهلال “رايح جاي”

المواطن - مروة نبيل

ظهر الهلال بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليُكلل مجهوده بالتتويج باللقب رسميًا.

الهلال بطل الدوري

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولتين على نهاية المسابقة، بعد فوزه على الحزم في الجولة الماضية.

ويملك الزعيم 66 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 6 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.

6 فرق فاز عليها الزعيم في الدورين

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على 6 فرق حتى نهاية منافسات الجولة الـ28، وذلك في طريقه نحو التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفرق التي تغلب عليها الزعيم في الدورين هذا الموسم، وهي؛ الرائد حيث فاز عليه بنتيجة 5/0 و3/1، وتجاوز الاتفاق “رايح جاي” بنتيجة 4/1 و1/0.

وفاز الزعيم على أبها ذهابًا بأربعة أهداف لهدفين، وإيابًا بهدفين مقابل هدف، وتجاوز التعاون بنتيجة 2/1 و1/0، فيما تمكن من الفوز على الاتحاد بنتيجة 3/1 و1/0، واكتسح العدالة بسباعية نظيفة ذهابًا وبرباعية دون رد إيجابًا.







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