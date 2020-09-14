أبرز التوقعات لإصدارات شركة آبل في مؤتمر الغد 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

من المتوقع أن تطرح آبل إصدارات جديدة من منتجاتها وتقدم منتجات حديثة في المؤتمر المقرر إقامته غدًا الثلاثاء، ويتكهن المحللون أن شركة التكنولوجيا العملاقة لن تكشف عن أجهزة آيفون وماك إلا في حدث منفصل في أكتوبر.

ويبدأ مؤتمر آبل في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (8 مساءً بتوقيت السعودية) وسيتم بثه على موقع آبل وقناة يوتيوب الخاصة بها وأيضًا على التطبيق الخاص بتلفزيون آبل.

أهم الإصدارات المتوقعة غدًا

ومن المتوقع أن تقدم الشركة إصدارات محدثة من آيباد iPad وساعة آبل Apple Watch، وسماعات إير بود AirPod، وقد تكشف أيضًا عن أحدث منتجاتها AppleTags الذي صُمم للبحث عن الأغراض المفقودة مثل المفاتيح.

وأفادت التقارير أن الشركة لن تناقش الإصدار الحديث من أجهزة آيفون 12 حيث من المتوقع أن يُقام له مؤتمر منفصل في أكتوبر، وهو ما سيشكل خيبة آمل لمستخدمي الهواتف الذكية إذا صحت التقارير.

نظرة فاحصة على الإصدارات المتوقعة

1- ساعة آبل Apple Watch

تطرح الشركة غدًا سلسلة Series 6 من الساعة الذكية، وستحتوي على شريحة معالجة أكثر قوة من سابقتها، وفقًا لتيم باجارين، المحلل في شركة Creative Strategies.

ومن ضمن مميزات الساعة: اكتشاف مستوى الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب الكهربائي للتحقق من معدل ضربات القلب.

ويأتي سعر ساعة آبل من طراز Series 5 بدءًا من 399 دولارًا ومن المتوقع أن يكون الطراز الجديد أغلى بمقدار قليل بحسب بلومبرغ.

2- آي باد إير iPad Air

وبحسب موقع 9to5 Mac فإن آبل تضع معظم تركيزها هذا العام على جهاز iPad Air والذي سيكون بدون زر الصفحة الرئيسية ومعرف الوجه، بدلًا من ذلك سيستخدم تقنية Touch ID الأقدم، ولكن سيكون الزر في جانب الجهاز اللوحي.

وقد يلمح ذلك إلى أن آبل ستقدم هذه الميزة على أجهزة آيفون الجديدة المقبلة، حيث ثبت أن تقنية الـ Face ID تمثل مشكلة في عصر كوفيد-19؛ نظرًا لأنه لا يمكنه التعرف على الوجوه بالأقنعة.

وسيأتي جهاز iPad Air الجديد بشاشة من الحافة إلى الحافة وسيباع بسعر يتراوح بين 499 دولارًا إلى 799 دولارًا.

سماعات إير بود AirPod

ومن المتوقع أن تطلق الشركة على السماعات الذكية الجديدة اسم AirPods Studio أو AirPods X، ومن المتوقع أن تكون أذكى سماعات رأس على الإطلاق، وهي تتضمن: أجهزة استشعار لارتدائها بسرعة وسهولة، إمكانية الضبط المنفصل للجهة اليسرى واليمنى، ميزة إلغاء الضوضاء، تتعرف على ما إذا كان المستخدم يرتديها أم لا لإيقاف الموسيقى بشكل مؤقت.

منتجات أخرى

وتشير التقارير المتحمسة إلى إمكانية إصدار AppleTags الذي طال انتظاره المخصص للبحث عن الأغراض المفقودة، كما يمكن للشركة أيضًا إصدار HomePod محدث، وهو مكبر الصوت الذكي الذي قدمته آبل في أوائل عام 2018 لتنافس به أمازون إيكو ومكبرات صوت جوجل.







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