أبها يضم صالح العمري حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

صالح العمري في أبها

وأشار نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع صالح العمري صاحب الـ26 عامًا، ليمثل الفريق الأول بعقد يمتد لمدة موسمين حتى 2022.

ولفت حساب النادي الرسمي إلى أنه تم التفاهم بين إدارة أبها ونظيرتها في الاتفاق على شراء المدة المتبقية من عقد صالح العمري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان العمري قد ودع فارس الدهناء عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “شكرًا على كل الأوقات الجميلة وشكرًا على كل لحظة تعلمت منها أتمنى لكم التوفيق .. وأعتذر عن أي تقصير صار مني أفلحنا وتوكلنا على الله”.

أبها يدعم صفوفه

وتواصل إدارة نادي أبها تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة الحالية، أملًا في الظهور بشكل أفضل في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 38 نقطة من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 14 لقاءً.

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