أمير القصيم يُهنئ التعاون بتأهله الآسيوي التاريخي

المواطن - مروة نبيل

هنأ أمير القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل نادي التعاون بعد نجاح الفريق الأول لكرة القدم في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

أمير القصيم يبارك لـ”سكري القصيم”

وبارك أمير القصيم للنادي تأهله رسميًا، وذلك باتصال هاتفي مع رئيس النادي، محمد القاسم وعضو الشرف الشيخ عبدالعزيز الحميد، مقدمًا تهنئته لمجلس الإدارة والجماهير، وتمنى التوفيق للفريق في مشواره الآسيوي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز على نظيره الدحيل القطري بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون في آسيا

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها التعاون إلى الدور الثاني من بطولة دوري أبطال آسيا خلال مشاركته الثانية في المسابقة القارية، حيث لعب في نسخة 2017 وغادر من الدور الأول.

ومن المقرر أن يواجه سكري القصيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يوم الأحد المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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