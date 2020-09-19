إصابة لوشيسكو وغوميز والبليهي والمفرج بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلنت قناة “الإخبارية”- منذ قليل- عن إصابة كل من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز والمدافع علي البليهي واللاعب متعب المفرج في الهلال بفيروس كورونا المستجد.

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إصابة مدرب #الهلال رازفان لوشيسكو واللاعبين غوميز وعلي البليهي ومتعب المفرج بفيروس كورونا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/3EXP932Yw0 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) September 19, 2020

وقال حساب قناة “الإخبارية” رياضة عبر “تويتر”: إن رباعي الهلال أُصيب بالفيروس؛ ليرتفع عدد اللاعبين المصابين بـ كورونا في صفوف الأزرق إلى 15 لاعبًا.

غوميز والبليهي والمفرج آخر اللاعبين المصابين:

وأُصيب بـ فيروس كورونا من نجوم الهلال 15 لاعبًا وهم : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو، بافيتيمبي غوميز، علي البليهي، متعب المفرج”.

كما أُصيب لوشيسكو وسعود كريري مدير الكرة إضافة لـ الطبيب نيري أخصائي العلاج الطبيعي.

كريري يكشف الحقيقة:

وفي وقت سابق، وضح سعود كريري مدير الكرة، حقيقة ما تردد عن أن إصابات نجوم الأزرق بفيروس كورونا جاءت نتيجة حضورهم حفل التتويج بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي كان مقامًا في السابع من سبتمبر الجاري.

وقال كريري في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat: “أحببت توضيح أمر بخصوص تعليق البعض عن أن احتفال لاعبي الأزرق في حفل صغير بالتتويج بالدوري هو السبب وراء انتشار كورونا، الحفل كان في يوم 7 سبتمبر وفي يوم 8 دخلنا المعسكر وأجرينا فحصًا كاملًا على جميع أفراد البعثة المسافرين إلى قطر، وجاءت نتائجهم سلبية ولم يصابوا بكورونا”.

وأضاف كريري في مقطع الفيديو: “الجميع في الهلال كان في إجازة يوم 10 سبتمبر ثم سافرنا إلى الدوحة يوم الجمعة 11 سبتمبر وعند إجراء الفحص في مطار الدوحة، تبين إصابتنا بفيروس كورونا، أريد أن أقول لكم لا أحد يعلم من أين جاء الفيروس؛ لأن الجميع كان سلبي النتيجة في الفحص الذي قبله، نحن أحرص على أنفسنا لأننا لدينا أطفالنا وعائلتنا وبالطبع فيهم كبار بالسن، أمورنا طيبة والموجودين في الفريق حاليًّا فيهم الخير والبركة وأقول لكم لا تقلقوا على فريقكم ولا تنسونا من دعواتكم”.

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