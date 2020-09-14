ابن زكري: أتصرف بطبيعتي وطموحي كبير مع ضمك

المواطن - مروة نبيل

أكد الجزائري نور الدين بن زكري أن طموحه كبير مع ضمك في الموسم الرياضي الجديد، مشددًا في الوقت ذاته أنه يتصرف بطبيعته ولا يتعمد إثارة المنافسين.

طموح كبير مع ضمك:

وقال ابن زكري: “أقسم الموسم لثلاث مراحل.. الأولى عند وصولي الفريق ومعاناته.. الثانية بعد الشتوية وترتيب حاله وبدأ النتائج الجيدة.. الثالثة بعد العودة من جائحة كورونا.. وإن شاء الله أواصل مع ضمك”.

وتابع: “وصلني الاتصال وأنا في إيطاليا وكان يوجد عندي كذا عرض.. وأنا أفضل الدوري السعودي دائمًا.. وفي محادثتي مع أحد الأعضاء في النادي سألته حول إمكانية تغيير جلد الفريق”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “طموحي عالي للموسم الجديد مع ضمك.. وأنا منطقي لأبعد الحدود.. دربت أقوى فريقين في الدوري الجزائري وحققت كل الأهداف المطروحة”.

وواصل ابن زكري تصريحاته قائلًا: “ضمك عليه أن يثبت 3 سنوات في الدوري وبعد ذلك سيكون له شأن.. أهم شيء أن الهدف يبقى نفسه.. أما النتائج ممكن تكون الثالث أو الرابع”.

واستكمل: “أكيد أن المنطقة المرتفعة ستؤثر على الفرق القادمة من خارجها ويجب استغلال الجانب البدني.. أول ربع ساعة هي الوقت الذي يجب أن يستغل.. لكن لم أشتغل عليها بعد ويجب أن أدرب الفريق عليها من بداية الموسم”.

ابن زكري يؤكد: لا أتعمد استفزاز الغير

وتحدث عن تغيير “اللوك” قائلًا: “يجيب تغييره من وقت إلى آخر.. هذا جزء من شخصيتي من بداية مسيرتي، وهذا لأنصاري في العالم بالملايين.. بتغريدة واحدة هنأت فيها الهلال في تويتر اطلع عليها أكثر من مليون واحد”.

وأردف المدير الفني الجزائري قائلًا: “يوجد تعصب ولكن قليل.. وهذا لكمية الإثارة والتنافس في الدوري السعودي.. والله لا استخدم بعض الأشياء إلا لفريقي وهي ليست لاستفزاز الغير”.

وأوضح: “أنا أتصرف بطبيعتي وبشخصيتي.. إذا أنت فهمت شيء ثاني ليست مسؤوليتي.. إذا تعادلت مع النصر هل يعني أني هلالي فأنا تعادلت مع الهلال أيضًا.. وما قلته كان ردة فعل على شيء حدث في المباراة”.

وواصل ابن زكري حديثه قائلًا: “لم أكن أتوقع أن يكون هناك هجوم بتلك الطريقة وإلا لما قلت شيء.. أنا إنسان طبيعي وما في قلبي على لساني.. لا أخاف إلا من الله وأحترم الجميع”.

وشدد على أنه لا ينظر للمادة وإنما للمشروع الرياضي، مضيفًا: “والعهود التي قالوها لي ونفذوها.. وهذا ما جعلني أقبل التحدي.. قبلت تحديات أكبر من هذه.. مباراة أبها أعطيتها أكثر من حقها.. زعلت لأنها وصلت لمثل هذا الشحن النفسي”.







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